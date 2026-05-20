Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»

Владислав Радимов подвел итоги спора с Александром Соболевым.

Радимов и Соболев в прошлом году поспорили на ящик пива.

Владислав ставил на то, что форвард «Зенита» не забьет 20 голов в сезоне-2025/26.

Соболев отличился 13 раз в 38 матчах.

– Я, кстати, как раз прогноз дал, что Соболев забьeт в этом матче [с «Ростовом»]. Но, слава богу, что Соболев не забил в этом матче семь мячей, и теперь пенное должно быть доставлено по моему адресу.

– Когда ждете?

– Я напоминать не буду. У человека же должна быть совесть, а долг платежом красен, правильно? Ну, подождeм.

Мы не договаривались насчeт сорта пива, но я надеюсь, у человека есть совесть, и он привезeт нормальное.