  • Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»

Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»

Сегодня, 12:57
9

Владислав Радимов подвел итоги спора с Александром Соболевым.

  • Радимов и Соболев в прошлом году поспорили на ящик пива.
  • Владислав ставил на то, что форвард «Зенита» не забьет 20 голов в сезоне-2025/26.
  • Соболев отличился 13 раз в 38 матчах.

– Я, кстати, как раз прогноз дал, что Соболев забьeт в этом матче [с «Ростовом»]. Но, слава богу, что Соболев не забил в этом матче семь мячей, и теперь пенное должно быть доставлено по моему адресу.

– Когда ждете?

– Я напоминать не буду. У человека же должна быть совесть, а долг платежом красен, правильно? Ну, подождeм.

Мы не договаривались насчeт сорта пива, но я надеюсь, у человека есть совесть, и он привезeт нормальное.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (9)
ziborock
1779271458
Соболев тебе покажет то что и Роше!)))
Ответить
evgevg13
1779272566
Надейся, Булаов(а)
Ответить
aldo conte
1779274267
Ящик пива и я могу Радимова купить. Нашел, о чем напомнить. Если бы речь шла о ящике коньяка...
Ответить
Бумбраш
1779276977
У буланихи итак хлебало как у бегемота,куда ему ещё ящик? И вправду чушок завафлованый
Ответить
алдан2014
1779279179
Смешно,два жлоба поспорили. Не видать тебе Владик пиваса
Ответить
18+
