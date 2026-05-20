Руни назвал лучшего тренера в истории футбола

Уэйн Руни не считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола.

«Я видел, что Хосепа Гвардиолу сравнивают с Алексом Фергюсоном. Могу сказать, что Фергюсон – величайший тренер всех времен, но Пеп точно лучший в своем поколении, причем с огромным отрывом.

Когда сэр Алекс пришел в «Манчестер Юнайтед», ему пришлось выстраивать клуб чуть ли не с нуля, чтобы он вновь стал успешным, а вот у Гвардиолы такой необходимости не было», – сказал Руни.