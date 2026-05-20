Руни назвал лучшего тренера в истории футбола

Сегодня, 13:13
3

Уэйн Руни не считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола.

«Я видел, что Хосепа Гвардиолу сравнивают с Алексом Фергюсоном. Могу сказать, что Фергюсон – величайший тренер всех времен, но Пеп точно лучший в своем поколении, причем с огромным отрывом.

Когда сэр Алекс пришел в «Манчестер Юнайтед», ему пришлось выстраивать клуб чуть ли не с нуля, чтобы он вновь стал успешным, а вот у Гвардиолы такой необходимости не было», – сказал Руни.

  • Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год.
  • Под его руководством команда выиграла 38 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов АПЛ и 2 Кубка Лиги чемпионов.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фергюсон Алекс Руни Уэйн
Комментарии (3)
Mirak92
Mirak92
k611
1779282841
Фергюсон один из величайших тренеров вписавший себя в историю футбола. Финал ЛЧ 1999 Бавария-МЮ один из самых запоминающихся по драматургии и тренерскому чутью на нужные замены...
гууд
1779288757
Сэр Алекс великий тренер, но в своём поколении, сейчас не возможно говорить о том что было бы если он сейчас тренировал или пеп тренировал с 86 по 2013... можно сказать точно что они понимают что такое футбол и живут этой игрой!
