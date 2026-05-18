АПЛ. «Арсенал» с трудом победил вылетевший «Бернли» (1:0) и приблизился к титулу

«Арсенал» в 37-м туре АПЛ победил дома «Бернли». Единственный гол забил в первом тайме немецкий полузащитник Кай Хаверц.
Лондонцы укрепились на первом месте. Для чемпионства нужно победить в последнем туре «Кристал Пэлас», чтобы не зависеть от результатов «Манчестер Сити».
«Бернли» досрочно вылетел из АПЛ.
У «Арсенала» шесть матчей подряд без поражений. У «Бернли» в 2026 году две победы.
«Бернли» не побеждает «Арсенал» с 2020 года.
Англия. Премьер-лига. 37 тур
Арсенал - Бернли - 1:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - К. Хаверц, 37.
Источник: «Бомбардир»