АПЛ. «Арсенал» с трудом победил вылетевший «Бернли» (1:0) и приблизился к титулу

«Арсенал» в 37-м туре АПЛ победил дома «Бернли». Единственный гол забил в первом тайме немецкий полузащитник Кай Хаверц.

Лондонцы укрепились на первом месте. Для чемпионства нужно победить в последнем туре «Кристал Пэлас», чтобы не зависеть от результатов «Манчестер Сити».

«Бернли» досрочно вылетел из АПЛ.

У «Арсенала» шесть матчей подряд без поражений. У «Бернли» в 2026 году две победы.

«Бернли» не побеждает «Арсенал» с 2020 года.