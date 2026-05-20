АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Челси» и может вылететь в Чемпионшип

«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби.

Синие дома выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Энцо Фернандеса и Андрея Сантоса.

Набрав три очка, «Челси» поднялся на восьмое место в таблице АПЛ, оказавшись в зоне еврокубков.

«Тоттенхэм» с 38 баллами остался в опасной зоне с риском вылететь в Чемпионшип. За тур до финиша отрыв от «Вест Хэма» с 18-го места – два очка.