АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Челси» и может вылететь в Чемпионшип

«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби.
Синие дома выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Энцо Фернандеса и Андрея Сантоса.
Набрав три очка, «Челси» поднялся на восьмое место в таблице АПЛ, оказавшись в зоне еврокубков.
«Тоттенхэм» с 38 баллами остался в опасной зоне с риском вылететь в Чемпионшип. За тур до финиша отрыв от «Вест Хэма» с 18-го места – два очка.
Англия. Премьер-лига. 37 тур
Челси - Тоттенхэм - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Э. Фернандес, 18; 2:0 - А. Сантос, 67; 2:1 - Ришарлисон, 74.
Источник: «Бомбардир»