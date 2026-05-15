Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола: «Разочарован, что трибуну «Уэмбли» еще не назвали в мою честь»

Гвардиола: «Разочарован, что трибуну «Уэмбли» еще не назвали в мою честь»

15 мая, 21:33

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против «Челси» на «Уэмбли».

Гвардиола подчеркнул, что болельщики «Сити» совершили больше всех поездок на «Уэмбли» за последние годы – только при нем команда провела на стадионе 24 матча.

«Главное – это то, как мы должны двигаться, бежать, играть против «Челси», чтобы победить их. Это и есть посыл. Это финал Кубка Англии, на «Уэмбли», два престижных клуба, наши болельщики, которые прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон, а это недешево. Они едут поддержать нас, а мы должны выступить как можно лучше, чтобы победить. И всегда есть игровой план, которого нужно придерживаться», – сказал Гвардиола.

На предматчевой пресс-конференции Пепа спросили, испытывает ли он все еще волнение перед кубковыми финалами и игрой на национальном стадионе.

«Да, я так разочарован в английском футболе – они даже не назвали в честь меня трибуну «Уэмбли»! Столько раз я там был. Может, еще 24 раза съезжу. Это особенное место, без сомнений. Начиная с «Барселоны», когда мы выиграли первую Лигу чемпионов с моим клубом.

А потом с «Юнайтед» во второй раз с «Барселоной» уже как тренер, и много раз с тех пор, как я здесь, мы ездили туда на полуфиналы, финалы – побеждали, проигрывали, проигрывали, побеждали. Это действительно здорово – снова поехать на «Уэмбли», в три часа дня, Кубок Англии, две команды, два тренера», – добавил Гвардиола.

Финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 16 мая.

Еще по теме:
Батраков может перейти в «Манчестер Сити», но при одном условии 4
Известен главный тренер «Манчестер Сити» на следующий сезон
Гвардиола объяснил потерю очков «Сити» в матче с «Эвертоном» 1
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Титул «Зенита», «Спартак» упустил бронзу, отставка в РПЛ, новый тренер «Челси» и другие новости
01:06
Бронзовый призер Евро-2008 в составе России завершил карьеру
00:34
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым уступил в дерби (1:2)
00:01
1
Мнение Рабинера о чемпионстве «Зенита»
Вчера, 23:57
4
ФотоРеакция Дурана на чемпионство «Зенита»
Вчера, 23:13
5
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Все новости
Все новости
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Форест» и финиширует 3-м (3:2)
Вчера, 16:31
Алонсо прокомментировал назначение в «Челси»
Вчера, 11:39
5
«Челси» объявил о назначении нового тренера
Вчера, 11:05
2
«Манчестер Сити» согласовал контракт с новым тренером
Вчера, 09:38
3
Подробности назначения Алонсо в «Челси»
Вчера, 09:32
«Челси» договорился с новым тренером
16 мая
1
Слот установил антирекорд среди тренеров «Ливерпуля»
16 мая
Хаби Алонсо выбрал новую команду
16 мая
3
Известен главный тренер «Манчестер Сити» на следующий сезон
16 мая
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» Эмери (2:4), бирмингемцы вышли в ЛЧ
15 мая
5
Гвардиола: «Разочарован, что трибуну «Уэмбли» еще не назвали в мою честь»
15 мая
Стал известен тренер «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
15 мая
5
В «Бенфике» нашли замену Моуринью в АПЛ
15 мая
АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и сократил до 2 очков отставание от «Арсенала»
13 мая
2
Футболист сборной Бразилии сделал выбор между «Зенитом» и «Атлетико»
13 мая
6
В Англии раскрыли 10 трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
13 мая
1
В «Манчестер Юнайтед» определились с тренером на следующий сезон
13 мая
2
«Манчестер Сити» попробует сохранить хавбека, на которого претендовал «Реал»
13 мая
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
«Челси» выбирает между двумя тренерами
12 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
В «Ливерпуле» определились с главным тренером на новый сезон
12 мая
АПЛ. «Тоттенхэм» упустил победу над конкурентом в борьбе за выживание
12 мая
1
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма» (1:0), у которого отменили гол на 95-й минуте
10 мая
6
«Челси» рассматривает бразильского тренера
10 мая
1
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брентфорд», Холанд забил пяткой
9 мая
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» не справился с «Сандерлендом» (0:0)
9 мая
Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов
9 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 