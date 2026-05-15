Гвардиола: «Разочарован, что трибуну «Уэмбли» еще не назвали в мою честь»

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против «Челси» на «Уэмбли».

Гвардиола подчеркнул, что болельщики «Сити» совершили больше всех поездок на «Уэмбли» за последние годы – только при нем команда провела на стадионе 24 матча.

«Главное – это то, как мы должны двигаться, бежать, играть против «Челси», чтобы победить их. Это и есть посыл. Это финал Кубка Англии, на «Уэмбли», два престижных клуба, наши болельщики, которые прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон, а это недешево. Они едут поддержать нас, а мы должны выступить как можно лучше, чтобы победить. И всегда есть игровой план, которого нужно придерживаться», – сказал Гвардиола.

На предматчевой пресс-конференции Пепа спросили, испытывает ли он все еще волнение перед кубковыми финалами и игрой на национальном стадионе.

«Да, я так разочарован в английском футболе – они даже не назвали в честь меня трибуну «Уэмбли»! Столько раз я там был. Может, еще 24 раза съезжу. Это особенное место, без сомнений. Начиная с «Барселоны», когда мы выиграли первую Лигу чемпионов с моим клубом.

А потом с «Юнайтед» во второй раз с «Барселоной» уже как тренер, и много раз с тех пор, как я здесь, мы ездили туда на полуфиналы, финалы – побеждали, проигрывали, проигрывали, побеждали. Это действительно здорово – снова поехать на «Уэмбли», в три часа дня, Кубок Англии, две команды, два тренера», – добавил Гвардиола.

Финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 16 мая.