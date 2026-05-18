Узбекистанец Хусанов – претендент на звание игрока сезона в «Манчестер Сити»

Абдукодир Хусанов претендует на звание лучшего игрока «Ман Сити» в сезоне-2025/26.
Защитник сборной Узбекистана попал в финальную тройку кандидатов. Борьбу Хусанову составят Жереми Доку и Нико О'Райли. Ее «Сити» опубликовал в соцсетях.
- «Манчестер Сити» купил Хусанова у «Ланса» год назад за 40 миллионов евро. За время в «Сити» Абдукодир провел 46 матчей, забил один гол в Кубке Англии.
- До «Ланса» Абдукодир был в минском «Энергетике-БГУ».
- Хусанов сейчас готовится к чемпионату мира-2026.
