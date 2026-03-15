Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов стал отцом. Соответствующий кадр опубликован в социальных сетях.
В кадре узбекистанец держит на руках своего новорожденного ребeнка в форме английского клуба.
Болельщики «Манчестер Сити» активно поздравляют 22-летнего спортсмена с пополнением в семье.
- Хусанов женился в мае 2025 года. Церемония прошла в Ташкенте. Абдукодир приглашал тренеров и партнеров по «Манчестер Сити», но никто не приехал, ограничившись видеопоздравлениями.
- «Манчестер Сити» купил Хусанова у «Ланса» год назад за 40 миллионов евро.
- С тех пор Абдукодир провел за англичан 37 матчей, забил один гол.
