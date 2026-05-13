Футболист сборной Бразилии сделал выбор между «Зенитом» и «Атлетико»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес определился со следующей командой.
25-летний бразилец собирается по окончании сезона перейти в «Атлетико».
Он выбрал мадридский клуб, несмотря на более выгодное предложение от «Зенита».
Также хавбеком интересовались «Лидс», «Аталанта» и «Галатасарай».
Ожидается, что «Атлетико» выкупит его за 45 миллионов евро.
- В этом сезоне Гомес забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 40 матчах.
- В его активе 10 игр за сборную Бразилии.
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.
Источник: твиттер Экрема Конура