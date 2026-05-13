Футболист сборной Бразилии сделал выбор между «Зенитом» и «Атлетико»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес определился со следующей командой.

25-летний бразилец собирается по окончании сезона перейти в «Атлетико».

Он выбрал мадридский клуб, несмотря на более выгодное предложение от «Зенита».

Также хавбеком интересовались «Лидс», «Аталанта» и «Галатасарай».

Ожидается, что «Атлетико» выкупит его за 45 миллионов евро.