АПЛ. «Челси» дома проиграл команде с 16-го места

«Челси» потерпел поражение в 35-м туре чемпионата Англии.
Лондонцы на своем поле проиграли «Ноттингем Форест» – 1:3.
Тайво Авонийи оформил дубль, еще один гол с пенальти забил Игор Жезус.
Коул Палмер в конце первого тайма 11-метровый не реализовал при счете 0:2.
Жуан Педро отыграл один мяч только на 93-й минуте.
Набрав три очка, «Ноттингем Форест» закрепился на 16-м месте в таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета увеличился до шести баллов.
«Челси» остался на 9-й строчке и рискует пропустить следующий еврокубковый сезон.
Англия. Премьер-лига. 35 тур
Челси - Ноттингем Форест - 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Т. Авонийи, 2; 0:2 - И. Жезус, 15 (с пенальти); 0:3 - Т. Авонийи, 52; 1:3 - Ж. Педро, 90+3.
Незабитые пенальти: К. Палмер, 45+10 - нет.
Источник: «Бомбардир»