АПЛ. «Челси» дома проиграл команде с 16-го места

«Челси» потерпел поражение в 35-м туре чемпионата Англии.

Лондонцы на своем поле проиграли «Ноттингем Форест» – 1:3.

Тайво Авонийи оформил дубль, еще один гол с пенальти забил Игор Жезус.

Коул Палмер в конце первого тайма 11-метровый не реализовал при счете 0:2.

Жуан Педро отыграл один мяч только на 93-й минуте.

Набрав три очка, «Ноттингем Форест» закрепился на 16-м месте в таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета увеличился до шести баллов.

«Челси» остался на 9-й строчке и рискует пропустить следующий еврокубковый сезон.