Стало известно, как Артета узнал о чемпионстве «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о моменте, когда ему сообщили о чемпионстве.

В 37-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

Благодаря этому результату «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии.

Для них это первый титул с 2004 года.

«Я вернулся домой, вышел в сад, развел костер и начал готовить барбекю. Я не смотрел матч. Потом услышал какие-то звуки в гостиной, и внезапно произошло волшебство.

Мой старший сын открыл дверь в сад, подбежал ко мне, заплакал, обнял меня и сказал: «Мы чемпионы, папочка».

Потом пришли два моих других сына и моя жена, это было прекрасно. Просто видеть, что они тоже радуются, что они всегда со мной, было волшебно. Это одно из лучших ощущений, которые я когда-либо испытывал», – заявил Артета.