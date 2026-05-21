Стало известно, как Артета узнал о чемпионстве «Арсенала»

Вчера, 21:59
2

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о моменте, когда ему сообщили о чемпионстве.

  • В 37-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).
  • Благодаря этому результату «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии.
  • Для них это первый титул с 2004 года.

«Я вернулся домой, вышел в сад, развел костер и начал готовить барбекю. Я не смотрел матч. Потом услышал какие-то звуки в гостиной, и внезапно произошло волшебство.

Мой старший сын открыл дверь в сад, подбежал ко мне, заплакал, обнял меня и сказал: «Мы чемпионы, папочка».

Потом пришли два моих других сына и моя жена, это было прекрасно. Просто видеть, что они тоже радуются, что они всегда со мной, было волшебно. Это одно из лучших ощущений, которые я когда-либо испытывал», – заявил Артета.

Источник: сайт «Арсенала»
Император Бомжей
1779390642
Парни с бомбардира! Вы баните меня за спам, хотя я просто, кидал новости!!! Если вам это не нравится, напишите от лица администрации, я не буду, но банить, это не красиво, тем более реально это не спам
Lilipyt
1779398929
Буд-то мемуары Зеленского прочитал. Сказочная хрень... Сидел у ТВ трусился как чорт от страха. Теперь ЛЧ будет повеселее смотреть раз все решилось заранее
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
