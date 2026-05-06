  • Артета прокомментировал выход «Арсенала» в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет

Артета прокомментировал выход «Арсенала» в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет

6 мая, 01:37
6

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после победы над «Атлетико».

  • Команды встречались в 1/2 финала Лиги чемпионов-2025/26.
  • «Арсенал» дома выиграл 1:0 после гостевой ничьей 1:1.
  • Лондонцы вышли в финал ЛЧ впервые за 20 лет и во второй раз в истории.
  • Их соперником будет «ПСЖ» или «Бавария».

«Это невероятный вечер. Я горжусь всеми. Ждать [выхода в финал] пришлось долго, и я очень рад, что мы этого добились на глазах у наших болельщиков.

Они создали особенную атмосферу. Я никогда не испытывал такого на стадионе. Мы снова творили историю вместе.

Мы выложились на все сто процентов. Ребята проделали невероятную работу. Спустя 20 лет, и всего лишь во второй раз в нашей истории, мы вернулись в финал Лиги чемпионов.

«Атлетико» – очень боевитая команда. У них было много подобных матчей. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо удерживать преимущество и терпеть. Мы продемонстрировали зрелость», – сказал Артета.

Источник: Sky Sports
Urtíсa
Давайте и в финале так.
TomskFan
С ТАКОЙ ИГРОЙ, или бавария или псж лч возьмет
Artemka444
Тока в финале вы влетите к сожалению!!! Игра медленная в разы!!! Так что автобус обеспечен!!!
