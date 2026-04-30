Артета оценил игру «Арсенала» против «Атлетико»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сказал, что в гостевом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1) у его команды было много позитивного.

«У нас было много позитивного в игре, многое получалось хорошо. Мы через эти позитивные моменты прошли. Знали, что они у нас будут. А эта команда – вся ее история и те результаты, которые она показывает дома, – невероятны. Так что мы осознавали, через что предстояло пройти.

Мы находимся в невероятном положении, потому что играем в полуфинале Лиги чемпионов. И теперь мы должны выступить перед нашими болельщиками – все в наших руках.

Здесь [на стадионе «Метрополитано»] приходится помучиться. Многие тут терпели поражения, в том числе и лучшие команды мира. У нас были в матче и хорошие фрагменты, и те, когда приходилось терпеть. Грань очень тонка.

Мне не понравилось, как мы начали второй тайм. Недостаточно контролировали игру. А последние 15 минут понравились гораздо больше», – сказал Артета.