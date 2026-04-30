Артета – после матча с «Атлетико»: «Меня невероятно возмущает, как, черт возьми, отменили пенальти»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что на ход гостевого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1) повлияла ошибка судьи.

«Мы хорошо действовали в определенных отрезках матча – это было похоже на то, что мы хотели.

Мы вышли вперед за счет пенальти, но, к сожалению, второй тайм начали немного небрежно, допустили ошибки и дали сопернику импульс. И именно в этот момент они его использовали. Мы знали, что нам придется через это пройти.

Мы разочарованы ситуацией с пенальти [в наши ворота]. В АПЛ это не пенальти. Но я должен смириться с этим, учитывая правила и последовательность. Например, согласен, что была игра рукой в матче «ПСЖ» – «Бавария».

Меня невероятно возмущает, как, черт возьми, пенальти, назначенный на Эзе, был отменен таким образом, когда не было никакой явной и очевидной ошибки. И это изменило ход игры. И на этом уровне, извините, такого не должно быть», – сказал Артета.