Артета – после матча с «Атлетико»: «Меня невероятно возмущает, как, черт возьми, отменили пенальти»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что на ход гостевого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1) повлияла ошибка судьи.
«Мы хорошо действовали в определенных отрезках матча – это было похоже на то, что мы хотели.
Мы вышли вперед за счет пенальти, но, к сожалению, второй тайм начали немного небрежно, допустили ошибки и дали сопернику импульс. И именно в этот момент они его использовали. Мы знали, что нам придется через это пройти.
Мы разочарованы ситуацией с пенальти [в наши ворота]. В АПЛ это не пенальти. Но я должен смириться с этим, учитывая правила и последовательность. Например, согласен, что была игра рукой в матче «ПСЖ» – «Бавария».
Меня невероятно возмущает, как, черт возьми, пенальти, назначенный на Эзе, был отменен таким образом, когда не было никакой явной и очевидной ошибки. И это изменило ход игры. И на этом уровне, извините, такого не должно быть», – сказал Артета.
- На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил 11-метровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев. Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение.
- Гол у «Арсенала» забил Виктор Дьекереш на 44-й минуте с пенальти. У «Атлетико» отличился Хулиан Альварес, реализовавший 11-метровый на 56-й минуте.
- Ответный матч пройдет в Лондоне 5 мая.