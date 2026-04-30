Симеоне объяснил, как «Атлетико» наладил игру по ходу матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что его команда играла лучше во втором тайме домашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1).

«Первый тайм был равным – возможно, они больше владели мячом, но создали мало моментов. У них очень сильный состав: вышедшие на замену игроки были лучше, чем игроки основного состава. Тем не менее во втором тайме мы были лучше них.

После перерыва они немного сбавили обороты, и мы наладили свою игру. Мы лучше играли в обороне и создавали моменты благодаря [Антуану] Гризманну и [Адемоле] Лукману».

Атмосфера была невероятной. Мы не так часто видим такой энтузиазм, как сегодня в начале игры. Не все зрители, которые пришли на стадион сегодня, будут присутствовать на ответном матче, но их сердца и души будут с нами», – сказал Симеоне.