Симеоне объяснил, как «Атлетико» наладил игру по ходу матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что его команда играла лучше во втором тайме домашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1).
«Первый тайм был равным – возможно, они больше владели мячом, но создали мало моментов. У них очень сильный состав: вышедшие на замену игроки были лучше, чем игроки основного состава. Тем не менее во втором тайме мы были лучше них.
После перерыва они немного сбавили обороты, и мы наладили свою игру. Мы лучше играли в обороне и создавали моменты благодаря [Антуану] Гризманну и [Адемоле] Лукману».
Атмосфера была невероятной. Мы не так часто видим такой энтузиазм, как сегодня в начале игры. Не все зрители, которые пришли на стадион сегодня, будут присутствовать на ответном матче, но их сердца и души будут с нами», – сказал Симеоне.
- Гол у «Арсенала» забил Виктор Дьекереш на 44-й минуте с пенальти. У «Атлетико» отличился Хулиан Альварес, реализовавший 11-метровый на 56-й минуте.
- Ответный матч пройдет в Лондоне 5 мая.