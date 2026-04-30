Стала известна причина потасовки после матча «Атлетико» – «Арсенал» в Лиге чемпионов

Защитник «Арсенала» Бен Уайт сделал три шага по эмблеме «Атлетико» после гостевого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, закончившегося со счетом 1:1.

Это не понравилось вингеру мадридцев Джулиано Симеоне, который что-то сказал англичанину. За спиной Джулиано находился его отец, главный тренер испанской команды Диего Симеоне, который тоже подошел к Уайту и похлопал того по спине. После этого между сторонами завязалась небольшая потасовка, которую быстро разнял стюард.