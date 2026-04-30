Райс – об отмене 11-метрового в ворота «Атлетико»: «Это чистый пенальти»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс дал комментарий по отмененному пенальти в гостевом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

«В обеих штрафных нужно быть очень осторожным, потому что они дают абсолютно за все. Это чистый пенальти. Не знаю, почему нам его не дали. Думаю, болельщики спровоцировали решение и заставили судью передумать. В АПЛ такое решение бы не приняли», – сказал Райс.

На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил 11-метровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев. Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение.