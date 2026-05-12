Во Франции показали специальную подготовку Сафонова к финалу Лиги чемпионов

В «ПСЖ» изменили тренировки вратарей, чтобы они были готовы нейтрализовать сильные стороны «Арсенала» в финале ЛЧ-2025/26.
Во Франции показали, как голкиперы парижан отрабатывают игру на стандартах с использованием регбийных контактных щитов.
Они ловили мячи, пока другие игроки пытались помешать им этими щитами.
- «ПСЖ» и «Арсенал» сыграют 30 мая в Будапеште.
- С января основным вратарем парижан стал Матвей Сафонов.
- Сообщалось, что 27-летнего российского футболиста беспокоят болевые ощущения в икроножной мышце.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 млн евро.
Источник: RMC Sport