Символическая сборная Лиги чемпионов-2025/26

УЕФА опубликовал символическую сборную минувшего сезона Лиги чемпионов.
В нее попали пять футболистов «ПСЖ». Парижане вчера победили в финале «Арсенал».
Российский вратарь Матвей Сафонов не вошел в список.
Вратарь: Давид Рая («Арсенал»);
Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэль («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Маркос Льоренте («Атлетико»);
Полузащитники: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»), Майкл Олисе («Бавария»);
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).
Источник: сайт УЕФА