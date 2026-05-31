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Символическая сборная Лиги чемпионов-2025/26

31 мая, 18:39
2

УЕФА опубликовал символическую сборную минувшего сезона Лиги чемпионов.

В нее попали пять футболистов «ПСЖ». Парижане вчера победили в финале «Арсенал».

Российский вратарь Матвей Сафонов не вошел в список.

Вратарь: Давид Рая («Арсенал»);

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэль («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Маркос Льоренте («Атлетико»);

Полузащитники: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»), Майкл Олисе («Бавария»);

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Бавария Атлетико ПСЖ Арсенал Кейн Гарри Маркиньос Льоренте Маркос Райя Давид Дембеле Усман Райс Деклан Габриэль Кварацхелия Хвича Витинья Мендеш Нуну Олисе Майкл
Комментарии (2)
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Lilipyt
1780268512
Учитывая то против каких команд играл ПСЖ и против кого Арсенал. Лучший вратарь очевидно должен быть Сафонов. В принципе всегда лучший вратарь был из победившей команды, а не проигравшей. Арсенал играл против аутсайдеров и восхождение к финалу был легким. От Баварии, Арсенал бы отлетел, мгновенно.
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ilya-ilya-google
1780291744
Пачо > Маркиньос
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