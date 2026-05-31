Символическая сборная Лиги чемпионов-2025/26

УЕФА опубликовал символическую сборную минувшего сезона Лиги чемпионов.

В нее попали пять футболистов «ПСЖ». Парижане вчера победили в финале «Арсенал».

Российский вратарь Матвей Сафонов не вошел в список.

Вратарь: Давид Рая («Арсенал»);

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэль («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Маркос Льоренте («Атлетико»);

Полузащитники: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»), Майкл Олисе («Бавария»);

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).