Сафонов играл против «Баварии» с повреждением

9 мая, 13:37
6

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов испытывает проблемы со здоровьем.

27-летний россиянин провел оба матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» с повреждением.

Его беспокоят болевые ощущения в икроножной мышце.

  • Сафонов пропустил от «Баварии» 5 голов в 2 играх.
  • Несмотря на это, «ПСЖ» вышел в финал ЛЧ, где встретится 30 мая с «Арсеналом».
  • Дублер Матвея – Люка Шевалье – тоже травмирован.
  • Между двумя матчами с «Баварией» Сафонов отдыхал, а в воротах его сменил 19-летний итальянец Ренато Марин.

Источник: твиттер журналиста RMC Sport Артура Перро
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (6)
СильныйМозг
1778324290
Если бы играл в спартаке, то пришлось бы выходить, в каждой игре, с повреждение щели, изрядно посвистывающей. Повезло Сафонову, молодец.
TOMSON
1778325847
К примеру нимисил через 2ч позволяет тренироваться с болями в колене. При этом это порошок и нет никаких посторонних ощущений. Уверен у врачей есть способ заглушить боль в мышце спортсмена с отсутствием какого либо дискомфорта на 2-3 ч.
aldo conte
1778375879
Медаль ему "За отвагу".
