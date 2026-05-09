Сафонов играл против «Баварии» с повреждением

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов испытывает проблемы со здоровьем.
27-летний россиянин провел оба матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» с повреждением.
Его беспокоят болевые ощущения в икроножной мышце.
- Сафонов пропустил от «Баварии» 5 голов в 2 играх.
- Несмотря на это, «ПСЖ» вышел в финал ЛЧ, где встретится 30 мая с «Арсеналом».
- Дублер Матвея – Люка Шевалье – тоже травмирован.
- Между двумя матчами с «Баварией» Сафонов отдыхал, а в воротах его сменил 19-летний итальянец Ренато Марин.