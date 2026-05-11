Сафонов разыграл сотрудника «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов разыграл физиотерапевта клуба Жюльена Шалаби во время домашнего матча 33-го тура Лиги 1 с «Брестом» (1:0).
В трансляцию beIN SPORTS попал момент, когда россиянин лил воду из бутылки на сидевшего перед ним сотрудника парижан. Шалаби сначала думал, что вода просто капает откуда-то сверху, но позже понял, что это дело рук голкипера.
Сафонов провел матч на скамейке запасных – на поле вышел Ренато Марин.
- 27-летний россиянин в этом сезоне провел за «ПСЖ» 24 игры, пропустил 25 мячей, провел на ноль 11 встреч.
- Он пропустил последние 2 матча в Лиге 1, но между ними сыграл в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией».
