Сафонов разыграл сотрудника «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов разыграл физиотерапевта клуба Жюльена Шалаби во время домашнего матча 33-го тура Лиги 1 с «Брестом» (1:0).

В трансляцию beIN SPORTS попал момент, когда россиянин лил воду из бутылки на сидевшего перед ним сотрудника парижан. Шалаби сначала думал, что вода просто капает откуда-то сверху, но позже понял, что это дело рук голкипера.

Сафонов провел матч на скамейке запасных – на поле вышел Ренато Марин.