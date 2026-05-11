Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов разыграл сотрудника «ПСЖ»

Сегодня, 13:09
3

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов разыграл физиотерапевта клуба Жюльена Шалаби во время домашнего матча 33-го тура Лиги 1 с «Брестом» (1:0).

В трансляцию beIN SPORTS попал момент, когда россиянин лил воду из бутылки на сидевшего перед ним сотрудника парижан. Шалаби сначала думал, что вода просто капает откуда-то сверху, но позже понял, что это дело рук голкипера.

Сафонов провел матч на скамейке запасных – на поле вышел Ренато Марин.

  • 27-летний россиянин в этом сезоне провел за «ПСЖ» 24 игры, пропустил 25 мячей, провел на ноль 11 встреч.
  • Он пропустил последние 2 матча в Лиге 1, но между ними сыграл в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией».

Еще по теме:
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова победил «Брест» (1:0) 5
Сафонова вернут в запас «ПСЖ» 6
Черчесов дал Сафонову установку на финал Лиги чемпионов против «Арсенала» 1
Источник: Спортс''
Франция. Лига 1 Брест ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1778495001
"Быкует".)
Ответить
Plyash
1778495068
С юмором всё хорошо !!!
Ответить
TomskFan
1778501499
это безусловно означает, что атмосфера и отношение к моте там нормальное.
Ответить
Главные новости
⚡️ РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо» и отстал от «Зенита» за тур до финиша чемпионата
22:02
63
Мбаппе отказался играть за «Реал» в двух матчах
21:45
Президент РПЛ анонсировал «фокус-покус» в 30-м туре
21:29
Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ
21:21
78-летний Адвокат возобновит тренерскую карьеру ради ЧМ-2026
21:14
2
Пономарев одним словом описал волевую победу ЦСКА над «Пари НН»
20:59
Карседо высказался о победе «Спартака» над «Рубином»
20:47
3
ФотоЯмаль поиздевался над игроком «Реала»
20:42
1
ФотоИгрок «Динамо» вышел на матч с подбитым глазом
20:39
4
«Зенит» и «Спартак» поспорят за футболиста «Сочи»
20:23
3
Все новости
Все новости
ФотоСафонов разыграл сотрудника «ПСЖ»
13:09
3
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова сыграет в стыках за место в Лиге 1 с первого раунда
10:29
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
08:30
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова победил «Брест» (1:0)
00:09
5
Сафонова вернут в запас «ПСЖ»
Вчера, 12:19
6
ФотоЖена Сафонова сделала ему подарок на День Победы
9 мая
7
Фото«ПСЖ» показал новую домашнюю форму
9 мая
1
Сафонов играл против «Баварии» с повреждением
9 мая
6
Известна вторая команда, вылетевшая из Лиги 1 – она 13 лет играла в высшем дивизионе
9 мая
Семин высказался о шансах Хвичи получить «Золотой мяч»
9 мая
Луис Энрике пригласил игроков «ПСЖ» на свой день рождения, но сам не пришел
8 мая
1
Сафонов стал любимцем болельщиков «ПСЖ»
7 мая
8
ВидеоЖена Сафонова показала содержимое его косметички
5 мая
21
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
Агент ответил на вопрос о французском паспорте для Головина
3 мая
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2)
2 мая
3
«Отправить куда-нибудь»: «ПСЖ» дали совет, что делать с Шевалье, проигравшим конкуренцию Сафонову
2 мая
Во Франции объяснили исключение Сафонова из заявки «ПСЖ»
2 мая
4
Сафонова исключили из заявки «ПСЖ»
2 мая
5
Сафонов может пропустить матч «ПСЖ» впервые за три месяца
2 мая
Игру российского футболиста восхвалили на конгрессе ФИФА в Канаде
30 апреля
1
Лига 1 не включила Сафонова в номинанты на звание лучшего вратаря сезона
30 апреля
Конкурент Сафонова получил травму: известны сроки восстановления
29 апреля
2
Конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ»
29 апреля
4
Сафонова сравнили с Доннаруммой, Алиссоном и Облаком
29 апреля
Российский игрок стал «национальным героем Бразилии»: «Спас Землю от апокалипсиса»
28 апреля
2
«ПСЖ» принял судьбоносное решение по Сафонову
27 апреля
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 