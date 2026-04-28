  • Российский игрок стал «национальным героем Бразилии»: «Спас Землю от апокалипсиса»

Российский игрок стал «национальным героем Бразилии»: «Спас Землю от апокалипсиса»

Сегодня, 19:57
2

Всемирно известное спортивное издание The Athletic опубликовало материал, посвященный вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

В комментарии пришли бразильские болельщики. Они благодарят Сафонова за то что в декабре он не дал «Фламенго» выиграть Межконтинентальный кубок.

«Фламенго» – самый богатый клуб Бразилии, который не любят на большей территории страны.

«Уверенно заявляю, что в 2026-м ранее неизвестный российский голкипер стал национальным героем Бразилии. Он буквально может приехать в Бразилию и есть и пить в любом заведении бесплатно.

В статье упомянуты его четыре сейва с пенальти в Межконтинентальном Кубке против «Фламенго». Я не могу передать, насколько это было важно для нас. Для бразильцев он как супергерой, который появился из ниоткуда и спас Землю от апокалипсиса. Боже, храни Сафонова, и спасибо за спасение мира. Мы всегда будем ему благодарны!» – написал один из бразильцев.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 11 игр на ноль.
  • 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
  • «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.

Источник: телеграм-канал Филиппа Кудрявцева
САДЫЧОК
1777397188
Дасаев в сторонке курит.
VVM1964
1777398172
А у нас с бразильцами то есть общие черты !))...
