Всемирно известное спортивное издание The Athletic опубликовало материал, посвященный вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.
В комментарии пришли бразильские болельщики. Они благодарят Сафонова за то что в декабре он не дал «Фламенго» выиграть Межконтинентальный кубок.
«Фламенго» – самый богатый клуб Бразилии, который не любят на большей территории страны.
«Уверенно заявляю, что в 2026-м ранее неизвестный российский голкипер стал национальным героем Бразилии. Он буквально может приехать в Бразилию и есть и пить в любом заведении бесплатно.
В статье упомянуты его четыре сейва с пенальти в Межконтинентальном Кубке против «Фламенго». Я не могу передать, насколько это было важно для нас. Для бразильцев он как супергерой, который появился из ниоткуда и спас Землю от апокалипсиса. Боже, храни Сафонова, и спасибо за спасение мира. Мы всегда будем ему благодарны!» – написал один из бразильцев.
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 11 игр на ноль.
- 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
- «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.