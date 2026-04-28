Всемирно известное спортивное издание The Athletic опубликовало материал, посвященный вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

В комментарии пришли бразильские болельщики. Они благодарят Сафонова за то что в декабре он не дал «Фламенго» выиграть Межконтинентальный кубок.

«Фламенго» – самый богатый клуб Бразилии, который не любят на большей территории страны.

«Уверенно заявляю, что в 2026-м ранее неизвестный российский голкипер стал национальным героем Бразилии. Он буквально может приехать в Бразилию и есть и пить в любом заведении бесплатно.

В статье упомянуты его четыре сейва с пенальти в Межконтинентальном Кубке против «Фламенго». Я не могу передать, насколько это было важно для нас. Для бразильцев он как супергерой, который появился из ниоткуда и спас Землю от апокалипсиса. Боже, храни Сафонова, и спасибо за спасение мира. Мы всегда будем ему благодарны!» – написал один из бразильцев.