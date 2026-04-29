Конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ»

Инсайдер Николо Скира сообщил о возможном уходе голкипера Люка Шевалье из «ПСЖ».
Это может случиться в летнее трансферное окно.
24-летний вратарь остался в запасе в последних 19 играх «ПСЖ» подряд. Место в воротах парижан занял россиянин Матвей Сафонов.
Шевалье в этом сезоне провел за клуб 26 игр, пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 10 встречах.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
- Срок его контракта с парижанами рассчитан до середины 2030 года.
Источник: страница Николо Скиры в соцсети X