Конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ»

Инсайдер Николо Скира сообщил о возможном уходе голкипера Люка Шевалье из «ПСЖ».

Это может случиться в летнее трансферное окно.

24-летний вратарь остался в запасе в последних 19 играх «ПСЖ» подряд. Место в воротах парижан занял россиянин Матвей Сафонов.

Шевалье в этом сезоне провел за клуб 26 игр, пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 10 встречах.