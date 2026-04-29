Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ»

Сегодня, 16:32
4

Инсайдер Николо Скира сообщил о возможном уходе голкипера Люка Шевалье из «ПСЖ».

Это может случиться в летнее трансферное окно.

24-летний вратарь остался в запасе в последних 19 играх «ПСЖ» подряд. Место в воротах парижан занял россиянин Матвей Сафонов.

Шевалье в этом сезоне провел за клуб 26 игр, пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 10 встречах.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
  • Срок его контракта с парижанами рассчитан до середины 2030 года.

Источник: страница Николо Скиры в соцсети X
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1777470298
флаг франции в руки, перо в зад, и попутного ветра.
Ответить
Император 1
1777470449
Это уже усиление для ПСЖ, ещё бы забОрный свалил
Ответить
BarStep
1777471094
Ну иии??! (Карпин) гы Значит появится другой конкурент Сафонову в ПСЖ Гы Хватит уже мусолить эту тему
Ответить
swot1205
1777475696
новость ни о чем, нового конкурента возьмут, слегка подешевле!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 