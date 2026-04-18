Луис Энрике оценил прогресс Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил российского вратаря Матвея Сафонова.

«В прошлом сезоне он играл больше, чем кто-либо ожидал, учитывая наличие в составе Джанлуиджи Доннаруммы.

Этот сезон он начал как запасной, но в футболе все меняется очень быстро. Матвей тренировался на высоком уровне, и когда появилась возможность, он продемонстрировал, что способен показать максимум.

Мы довольны им, как и всеми тремя нашими вратарями. Настрой, когда ты не играешь, даже важнее, чем когда играешь», – сказал Энрике.