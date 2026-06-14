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Российского тренера уличили в безволии и бесхарактерности

Вчера, 23:17
1

Юрист и агент Антон Смирнов прокомментировал увольнение Сергея Юрана из «СКА-Хабаровска» спустя две недели после назначения.

«Безволие и бесхарактерность – это соскочить с действующего контракта в Хабаровске и сделать вид, что это нормально.

Ну Юрану не впервой», – написал Смирнов.

  • Юран после отъезда из Хабаровска сменил в «Урале» Василия Березуцкого.
  • Ранее тренер договорился со «СКА-Хабаровском», но через две недели ушел в екатеринбургский клуб.
  • Ему будут платить 1,8 миллиона рублей в месяц.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. PARI Первая лига Урал СКА-Хабаровск Юран Сергей
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Loko_Roma
1781471511
Сами виноваты, что этого физрука назначают
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