Российского тренера уличили в безволии и бесхарактерности

Юрист и агент Антон Смирнов прокомментировал увольнение Сергея Юрана из «СКА-Хабаровска» спустя две недели после назначения.
«Безволие и бесхарактерность – это соскочить с действующего контракта в Хабаровске и сделать вид, что это нормально.
Ну Юрану не впервой», – написал Смирнов.
- Юран после отъезда из Хабаровска сменил в «Урале» Василия Березуцкого.
- Ранее тренер договорился со «СКА-Хабаровском», но через две недели ушел в екатеринбургский клуб.
- Ему будут платить 1,8 миллиона рублей в месяц.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова