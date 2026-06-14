Российского тренера уличили в безволии и бесхарактерности

Юрист и агент Антон Смирнов прокомментировал увольнение Сергея Юрана из «СКА-Хабаровска» спустя две недели после назначения.

«Безволие и бесхарактерность – это соскочить с действующего контракта в Хабаровске и сделать вид, что это нормально.

Ну Юрану не впервой», – написал Смирнов.