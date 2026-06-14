Нагельсман прокомментировал 7:1 Германии с Кюрасао

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о победе над Кюрасао (7:1) в 1-м туре ЧМ-2026, отметив, что в целом удовлетворен игрой своих подопечных.

«После того как соперник сравнял счет, нам потребовалось несколько минут, чтобы снова войти в игру. Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы сегодня увидели, и мне интересно, как эта команда проявит себя в дальнейшем на групповом этапе.

Я очень доволен тем, что мы забили семь мячей, и в целом удовлетворен нашей игрой. Победа в стартовом матче всегда имеет большое значение, и мы рады, что смогли ее добиться», – сказал Нагельсманн.