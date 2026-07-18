Темнокожие фанаты Франции устроили расистскую атаку на белого игрока команды

Защитник сборной Франции Люка Динь подвергся расистской атаке после полуфинала чемпионата мира-2026 против Испании (0:2).

Футболиста раскритиковали за то, что он – белый. В стартовом составе сборной Франции вышли девять темнокожих игроков и Динь с Адриеном Рабьо – разгневанные фанаты посчитали, что Люка попал в основу «по квоте для белых».

После матча темнокожие болельщики Франции публиковали следующие комментарии в адрес Диня.

«Грязный кусок белого дерьма!».

«Я не хочу, чтобы в сборной Франции были ещe белые!».

«*** ты мудак! Ты – единственный белый в команде, и мы проиграли из-за тебя!».

«Уберите этого белого урода из команды!».

«Мы вызвали белого парня в сборную [Франции], чтобы угодить французам?!».

В полуфинале голы у Испании забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.

В другой игре 1/2 финала Англия уступила Аргентине (1:2).

В матче за третье место Франция сыграет с Англией.

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