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  • Темнокожие фанаты Франции устроили расистскую атаку на белого игрока команды

Темнокожие фанаты Франции устроили расистскую атаку на белого игрока команды

Вчера, 13:04
15

Защитник сборной Франции Люка Динь подвергся расистской атаке после полуфинала чемпионата мира-2026 против Испании (0:2).

Футболиста раскритиковали за то, что он – белый. В стартовом составе сборной Франции вышли девять темнокожих игроков и Динь с Адриеном Рабьо – разгневанные фанаты посчитали, что Люка попал в основу «по квоте для белых».

После матча темнокожие болельщики Франции публиковали следующие комментарии в адрес Диня.

«Грязный кусок белого дерьма!».

«Я не хочу, чтобы в сборной Франции были ещe белые!».

«*** ты мудак! Ты – единственный белый в команде, и мы проиграли из-за тебя!».

«Уберите этого белого урода из команды!».

«Мы вызвали белого парня в сборную [Франции], чтобы угодить французам?!».

  • В полуфинале голы у Испании забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.
  • В другой игре 1/2 финала Англия уступила Аргентине (1:2).
  • В матче за третье место Франция сыграет с Англией.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Чемпионат мира Астон Вилла Франция Динь Люка
Комментарии (15)
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Император 1
1784369464
И смешно, и грустно...
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Антрацитовый волхв
1784369995
Теперь, надеюсь, понятно, почему этих уродов "притесняют"?
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Ивантеевец
1784370863
Нет расизму, говорите? Ну-ну... И эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Печально все это.
Ответить
...уефан
1784371043
...Дарвин - су.ка!...
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andr45
1784371482
Я не хочу, чтобы в Франции были ещe белые!». «Мы вызвали белого парня в сборную [Франции], чтобы угодить французам?!». ФРАНЦИЯ ДЛЯ АФРИКАНЦЕВ!!!
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R_a_i_n
1784372378
Гейропейские ценности)
Ответить
Hector вернулся
1784376239
А как так? Почему его ни кто не защищает? Или расизм действует в одну сторону? Или это другое?
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рылы
1784376780
всё-таки один австрийский гражданин был прав.
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Интерес
1784378822
Молодцы,сторонники "*********", так их, белозадых "понаехов"!
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tushkanlz
1784428818
Три мушкетёра и гасконец, пожалуй, были чёрными, потому что франция - это африканская страна...просто необходимо в Википедию записать, а слова типа "н.е.г.р.ы." - матерные )))..(😠
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