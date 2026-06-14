Защитник «Зенита» может перейти в клуб Первой лиги

Защитник «Зенита» Матвей Бардачeв может покинуть команду летом.
Одним из главных претендентов на игрока является «Пари НН», вылетевший в Первую лигу из РПЛ.
Вероятность трансфера подкрепляется сильным влиянием агента футболиста Павла Андреева в нижегородской команде.
При этом «Урал», где Бардачeв ранее выступал на правах аренды, выражает желание сохранить защитника в своем составе. Однако сторону игрока не устраивает количество игрового времени, которое Матвей получал в Екатеринбурге.
- В минувшем сезоне 20-летний Бардачев провел за «Урал» 23 матча, забил 4 гола.
- Срок его контракта с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
Источник: Legalbet