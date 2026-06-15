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Унижение Адвоката на ЧМ-2026, «Зенит» – базовый клуб сборной Бразилии, свадьба Сафонова и другие новости

15 июня, 00:59
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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гууд
1781503381
Сто значит унижение Адвоката? Вы в своём уме такие вещи писать ? Он с кем приехал и против кого играет? Вы вообще в футболе разбираетесь? Уже чесно склоняюсь, что этот сайт ведут девочки в прямом смысле этого слова, которые знают слово футбол потому что бывший с пацанами в него играл....
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