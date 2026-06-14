Фанатки сборной Португалии восхитили зрителей своей грудью

Две болельщицы сборной Португалии стали звездами интернета после товарищеского матча против Нигерии (2:1).
Фанатки попали в кадр во время трансляции. Болельщики восхищены формами молодых зрительниц матча и готовы из-за них поддерживать Португалию на чемпионате мира-2026.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Португалия попала в одну группу с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
- Итоговую заявку сборной на чемпионат мира можно посмотреть здесь.
- Для 41-летнего Криштиану Роналду этот мундиаль будет шестым в карьере.
Источник: «Бомбардир»