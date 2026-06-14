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  • Фанатки сборной Португалии восхитили зрителей своей грудью

Фанатки сборной Португалии восхитили зрителей своей грудью

Сегодня, 11:59
19

Две болельщицы сборной Португалии стали звездами интернета после товарищеского матча против Нигерии (2:1).

Фанатки попали в кадр во время трансляции. Болельщики восхищены формами молодых зрительниц матча и готовы из-за них поддерживать Португалию на чемпионате мира-2026.

  • ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Португалия попала в одну группу с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
  • Итоговую заявку сборной на чемпионат мира можно посмотреть здесь.
  • Для 41-летнего Криштиану Роналду этот мундиаль будет шестым в карьере.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (19)
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Император 1
1781428689
Это были редактор и программист сайта
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baggio80
1781429039
Ничего красивого, вымя, как у коров, а не грудь это.
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Fju-2
1781429601
Ура! Бомбардир возвращается) ⚽️⚽️
Ответить
evgevg13
1781429702
Вот это новость чисто Бомбы, чисто о футболе... Источник: «Бомбардир»
Ответить
ScarlettOgusania
1781429958
обалденные выводы делают редакторы бомбы: из-за сисястых фанаток другие болельщики будут поддерживать сборную Португалии, о как..!🤣🤬
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DMитрий
1781431217
А вот и мячи, которые у сборной Англии спиз..ли нашлись.
Ответить
Fju-2
1781433282
Один раз сказал девушке, что у неё очень красивый второй подбородок - она почему-то обиделась. Решил загладить вину и сказал, что не видел ничего красивее, чем её левая сиська. Больше комплиментов не делаю. 🤪
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IVANRUS777
1781433413
— А много ль корова даёт молока? — Да мы молока не видали пока…
Ответить
Чугунный скороход
1781434333
Это вымя... Не удивлюсь, если туда импланты затолкали ...
Ответить
TOMSON
1781438636
Достойные формы. Мимо пройти и не посмотреть не получится…
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