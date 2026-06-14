Фанатки сборной Португалии восхитили зрителей своей грудью

Две болельщицы сборной Португалии стали звездами интернета после товарищеского матча против Нигерии (2:1).

Фанатки попали в кадр во время трансляции. Болельщики восхищены формами молодых зрительниц матча и готовы из-за них поддерживать Португалию на чемпионате мира-2026.