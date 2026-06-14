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Игрок «Зенита» стал лидером ЧМ-2026 по важному показателю

14 июня, 14:01
15

Дуглас Сантос, защитник «Зенита», стал автором лучшего оборонительного показателя в стартовом туре чемпионата мира.

В матче сборной Бразилии против Марокко (1:1) 32-летний футболист совершил семь отборов – больше, чем любой другой игрок на турнире к текущему моменту. Этот результат стал повторением лучшего достижения бразильских защитников за три последних чемпионата мира.

  • В 2022 году такое же количество отборов в одной игре оформил Алекс Сандро, бывший защитник «Ювентуса», во встрече группового этапа против Швейцарии (1:0). С тех пор ни один представитель сборной Бразилии не превосходил эту отметку.
  • Дуглас Сантос провел на поле весь матч и стал одним из самых заметных игроков в составе бразильцев.
  • Его дебют на чемпионатах мира состоялся именно в этой игре.

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Источник: телеграм-канал Opta
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Дуглас Сантос
Комментарии (15)
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Жорик кекс обжорик
1781437814
всем же по?*й?
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Жорик кекс обжорик
1781437851
такое ощущение что, пост писал Орлов Генка.
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Айболид
1781438144
Он и так лучший игрок сб.Бразилии в этом матче .
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FCSpartakM
1781438348
да, еще бы хоть одна топ -сборная сыграла)
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Красногвардейчик
1781440597
Да что вы говорите!!!! В ранг ПЕЛЕ и Гарринчи этого самородка))
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vvv123
1781443978
Неплохо в Зените бразил обучают!
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Semenycch
1781445675
Пришел в сборную Бразилии достойный тренер сразу стал приглашать Сантоса в команду!
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Бумбраш
1781503490
Всем бразилбургом ттд считали,а тов.Орлов текст в редакцию срамбандира написал и отнес
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