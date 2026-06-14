Игрок «Зенита» стал лидером ЧМ-2026 по важному показателю

Дуглас Сантос, защитник «Зенита», стал автором лучшего оборонительного показателя в стартовом туре чемпионата мира.
В матче сборной Бразилии против Марокко (1:1) 32-летний футболист совершил семь отборов – больше, чем любой другой игрок на турнире к текущему моменту. Этот результат стал повторением лучшего достижения бразильских защитников за три последних чемпионата мира.
- В 2022 году такое же количество отборов в одной игре оформил Алекс Сандро, бывший защитник «Ювентуса», во встрече группового этапа против Швейцарии (1:0). С тех пор ни один представитель сборной Бразилии не превосходил эту отметку.
- Дуглас Сантос провел на поле весь матч и стал одним из самых заметных игроков в составе бразильцев.
- Его дебют на чемпионатах мира состоялся именно в этой игре.
Источник: телеграм-канал Opta