Игрок «Зенита» стал лидером ЧМ-2026 по важному показателю

Дуглас Сантос, защитник «Зенита», стал автором лучшего оборонительного показателя в стартовом туре чемпионата мира.

В матче сборной Бразилии против Марокко (1:1) 32-летний футболист совершил семь отборов – больше, чем любой другой игрок на турнире к текущему моменту. Этот результат стал повторением лучшего достижения бразильских защитников за три последних чемпионата мира.