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ЧМ-2026. Германия разнесла Кюрасао (7:1)

Вчера, 21:59
10

В 1-м туре группового этапа чемпионата мира Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1.

Матч проходил в Хьюстоне.

Немцы открыли счет на 6-й минуте усилиями Феликса Нмечи. Кюрасао сумело отыграться на 21-й – отличился Ливано Комененсия.

Германия вновь вышла вперед на 38-й – гол забил Нико Шлоттербек. На 45+5-й Кай Хаверц реализовал пенальти, упрочив преимущество немцев.

После перерыва подопечные Юлиана Нагельсмана забили еще 4 гола. Отличились Джамал Мусиала (47-я минута), Натаниэль Браун (68-я), Дениз Ундав (78-я) и Кай Хаверц, оформивший дубль на 88-й.

Также в группе E выступают Кот-д'Ивуар и Эквадор.

Чемпионат мира. Группа E. 1 тур
Германия - Кюрасао - 7:1 (2:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Ф. Нмеча, 6; 1:1 - Л. Комененсия, 21; 2:1 - Н. Шлоттербек, 38; 3:1 - К. Хаверц, 45+5 (с пенальти); 4:1 - Д. Мусиала, 47; 5:1 - Н. Браун, 68; 6:1 - Д. Ундав, 78; 7:1 - К. Хаверц, 88.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Кюрасао Германия
Комментарии (10)
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Император 1
1781463722
Примерно так и думал. Поздравляю, но Нойера менять надо.
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Gek Dement
1781463748
7-1 от немцев.. Кюрасао практически уровня Бразилии 2014 команда...)
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insider_retro
1781464823
Такие матчи не добавляют статус турниру... Желание ФИФА расширить состав участников за счёт географической экспансии становится следствие подобного дисбаланса... Кому-то это надо... Немцы особо не напрягаясь взяли то, что положено... Сенсацией нынче не пахло...
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TOMSON
1781465378
Немцы есть немцы. Им пох забивают пока забивается…
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bratskij
1781466456
Да как то дежурненько, а вот когда бразильских теток драли 7:1, то там оргия была по самое не хочу.
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Измайловский Кочегар
1781466736
Это где вообще?
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ScarlettOgusania
1781467751
12 лет спустя и тот же счёт на табло...🤩
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evgevg13
1781472217
Первый адекватный заголовок от редакторов Бомбы
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