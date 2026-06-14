ЧМ-2026. Германия разнесла Кюрасао (7:1)

В 1-м туре группового этапа чемпионата мира Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1.

Матч проходил в Хьюстоне.

Немцы открыли счет на 6-й минуте усилиями Феликса Нмечи. Кюрасао сумело отыграться на 21-й – отличился Ливано Комененсия.

Германия вновь вышла вперед на 38-й – гол забил Нико Шлоттербек. На 45+5-й Кай Хаверц реализовал пенальти, упрочив преимущество немцев.

После перерыва подопечные Юлиана Нагельсмана забили еще 4 гола. Отличились Джамал Мусиала (47-я минута), Натаниэль Браун (68-я), Дениз Ундав (78-я) и Кай Хаверц, оформивший дубль на 88-й.

Также в группе E выступают Кот-д'Ивуар и Эквадор.