ЧМ-2026. Германия разнесла Кюрасао (7:1)

В 1-м туре группового этапа чемпионата мира Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1.
Матч проходил в Хьюстоне.
Немцы открыли счет на 6-й минуте усилиями Феликса Нмечи. Кюрасао сумело отыграться на 21-й – отличился Ливано Комененсия.
Германия вновь вышла вперед на 38-й – гол забил Нико Шлоттербек. На 45+5-й Кай Хаверц реализовал пенальти, упрочив преимущество немцев.
После перерыва подопечные Юлиана Нагельсмана забили еще 4 гола. Отличились Джамал Мусиала (47-я минута), Натаниэль Браун (68-я), Дениз Ундав (78-я) и Кай Хаверц, оформивший дубль на 88-й.
Также в группе E выступают Кот-д'Ивуар и Эквадор.
Чемпионат мира. Группа E. 1 тур
Германия - Кюрасао - 7:1 (2:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Нмеча, 6; 1:1 - Л. Комененсия, 21; 2:1 - Н. Шлоттербек, 38; 3:1 - К. Хаверц, 45+5 (с пенальти); 4:1 - Д. Мусиала, 47; 5:1 - Н. Браун, 68; 6:1 - Д. Ундав, 78; 7:1 - К. Хаверц, 88.
Источник: «Бомбардир»