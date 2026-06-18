Кейн обогнал Роналду по числу голов на ЧМ

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Хорватии (4:2).

Он реализовал пенальти на 12-й минуте и забил головой на 42-й после розыгрыша углового.

Теперь в активе Кейна десять голов на чемпионатах мира – это десятый результат в истории турнира.

Английский форвард обогнал 41-летнего Криштиану Роналду, который принимает участие в шестом ЧМ. У португальца на сегодняшний день восемь забитых мячей на мундиалях.

Бомбардирский рекорд чемпионатов мира сейчас делят Лионель Месси и Мирослав Клозе – по 16 голов.