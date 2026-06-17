Тренер Португалии Мартинес прокомментировал ничью с ДР Конго

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча с ДР Конго.

Команды встречались в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Итоговый результат – ничья 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Мы очень хорошо начали матч. Забитый гол немного изменил нашу игру в атаке. Мы начали просто держать мяч и перестали заходить на финальную треть поля. Это дало ДР Конго возможность перегруппироваться.

Гол перед перерывом – со стандартного положения. Мы знали, что эта команда хорошо работает со стандартами. Это часть того, что собой представляет чемпионат мира.

Теперь нужно проанализировать, оценить, но мне понравилось отношение команды к делу», – сказал Мартинес.