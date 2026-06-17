Стало известно, почему Месси заплакал после первого гола на ЧМ-2026

Раскрыта причина, почему Лионель Месси не сдержал эмоций, открыв счет в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Алжира (3:0).

Нападающий заплакал после первого гола.

В итоге он оформил хет-трик.

По словам Месси, его реакция не связана с футболом.

Как пишет La Opinion Online, эмоции 38-летнего футболиста, вероятно, связаны с проблемами со здоровьем у его отца.

О серьезной болезни Хорхе Месси стало известно еще в январе, но о диагнозе до сих пор ничего не сообщалось.