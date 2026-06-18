Кейн повторил достижение Бекхэма

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Хорватии.

Он реализовал пенальти на 12-й минуте и забил головой на 42-й после розыгрыша углового.

Кейн отличился голами на третьем чемпионате мира. Ранее у него были забитые мячи на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Форвард «Баварии» повторил достижение Дэвида Бекхэма (1998, 2002, 2006). Только этим двум англичанам удавалось забивать на трех разных мундиалях.