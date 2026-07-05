Мбаппе повторил достижение Роналду и Кейна

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал автором единственного гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая (1:0).

Для нападающего «Реала» это 19-й забитый мяч на чемпионатах мира. Также он один раз отличился на чемпионате Европы в 2024 году.

Он стал третьим европейцем в истории с 20+ голами в финальных стадиях ЧМ и Евро.

Криштиану Роналду (Португалия) – 25 голов (11+14); Гарри Кейн (Англия) – 20 голов (13+7); Килиан Мбаппе (Франция) – 20 голов (19+1).

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