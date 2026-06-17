В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за первого матча сборной на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев разрешил государственным служащим позже прийти на работу в четверг, 18 июня.

Начало рабочего дня перенесли из-за первого матча национальной сборной на ЧМ-2026.

Узбекистан дебютирует на чемпионате мира против Колумбии. Игра начнется завтра в 07:00 по местному времени (05:00 мск).

Госслужащие смогут приехать на работу к 10:00.

Сам президент Узбекистана будет смотреть матч в кругу семьи. Об этом сообщил секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Конечно, наш уважаемый президент, как и наш 40-миллионный народ, очень ждет этого матча…

Президент завтра посмотрит этот матч в кругу своей семьи, вместе с внуками», – сказал Асадов журналистам.