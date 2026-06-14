Список матчей ЧМ-2026, которые россияне не увидят бесплатно

«Матч ТВ» покажет бесплатно не все матчи чемпионата мира-2026. Часть игр будет показана только на «Кинопоиске» – за деньги.

Список матчей, которые будут только на «Кинопоиске».

1-й тур

13 июня – США – Парагвай

14 июня – Германия – Кюрасао

15 июня – Кот-д'Ивуар – Эквадор

16 июня – Саудовская Аравия – Уругвай

17 июня – Аргентина – Алжир

18 июня – Гана – Панама

2-й тур

19 июня – Канада – Катар

20 июня – Шотландия – Марокко

21 июня – Бельгия – Иран

22 июня – Уругвай – Кабо-Верде

23 июня – Франция – Ирак

24 июня – Панама – Хорватия

3-й тур

24 июня – Босния и Герцеговина – Катар

25 июня – Марокко – Гаити

25 июня – ЮАР – Южная Корея

25 июня – Кюрасао – Кот-д'Ивуар

26 июня – Япония – Швеция

26 июня – Парагвай – Австралия

26 июня – Сенегал – Ирак

27 июня – Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27 июня – Египет – Иран

28 июня – Хорватия – Гана

28 июня – Колумбия – Португалия

28 июня – Алжир – Австрия

Плей-офф

29 июня – 1E – 3ABCDF, 1/16 финала

1 июля – 1I – 3CDFGH, 1/16 финала

3 июля – 2K – 2L, 1/16 финала

4 июля – 1J – 2H, 1/16 финала

5 июля – A09 – A10, 1/8 финала

6 июля – A11 – A12, 1/8 финала

7 июля – A07 – A08, 1/8 финала

9 июля – B01 – B02, 1/4 финала

12 июля – B07 – B08, 1/4 финала

14 июля – QF1 – QF2, 1/2 финала

19 июля – матч за 3-е место