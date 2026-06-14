Список матчей ЧМ-2026, которые россияне не увидят бесплатно

«Матч ТВ» покажет бесплатно не все матчи чемпионата мира-2026. Часть игр будет показана только на «Кинопоиске» – за деньги.
Список матчей, которые будут только на «Кинопоиске».
1-й тур
13 июня – США – Парагвай
14 июня – Германия – Кюрасао
15 июня – Кот-д'Ивуар – Эквадор
16 июня – Саудовская Аравия – Уругвай
17 июня – Аргентина – Алжир
18 июня – Гана – Панама
2-й тур
19 июня – Канада – Катар
20 июня – Шотландия – Марокко
21 июня – Бельгия – Иран
22 июня – Уругвай – Кабо-Верде
23 июня – Франция – Ирак
24 июня – Панама – Хорватия
3-й тур
24 июня – Босния и Герцеговина – Катар
25 июня – Марокко – Гаити
25 июня – ЮАР – Южная Корея
25 июня – Кюрасао – Кот-д'Ивуар
26 июня – Япония – Швеция
26 июня – Парагвай – Австралия
26 июня – Сенегал – Ирак
27 июня – Кабо-Верде – Саудовская Аравия
27 июня – Египет – Иран
28 июня – Хорватия – Гана
28 июня – Колумбия – Португалия
28 июня – Алжир – Австрия
Плей-офф
29 июня – 1E – 3ABCDF, 1/16 финала
1 июля – 1I – 3CDFGH, 1/16 финала
3 июля – 2K – 2L, 1/16 финала
4 июля – 1J – 2H, 1/16 финала
5 июля – A09 – A10, 1/8 финала
6 июля – A11 – A12, 1/8 финала
7 июля – A07 – A08, 1/8 финала
9 июля – B01 – B02, 1/4 финала
12 июля – B07 – B08, 1/4 финала
14 июля – QF1 – QF2, 1/2 финала
19 июля – матч за 3-е место