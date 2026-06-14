«Спартак» и ЦСКА поборются за игрока «Балтики»

«Спартак» и ЦСКА заинтересованы во вратаре «Балтики» Максиме Бориско.

Стоимость выкупа голкипера по контракту составляет 180 миллионов рублей.

По данным источника, ЦСКА будет готов активировать эту опцию, чтобы Владислав Тороп не оставался один. «Армейцам для глубины линии плюс как страховка, если восстановление [Игоря] Акинфеева будет сложным и долгим», – написал журналист Иван Карпов.

В «Балтике» Бориско получает 3 миллиона рублей в месяц плюс 500 тысяч за каждый сухой матч, которых у него было 14 в РПЛ в прошлом сезоне.

«Спартак» изучает все доступные варианты, среди которых есть и 26-летний голкипер калининградцев. «Спартак» доволен Максименко, но контракт Александра автоматически продлился лишь на год и что будет в сезоне-2027/28 пока непонятно», – написал источник.

При этом у ЦСКА и «Спартака» в списках на позицию вратаря имеется Александр Дегтев из «Сочи». Однако конкретики по нему пока нет.

Сообщается также, что у Бориско к заграничным вариантам продолжения карьеры добавилась Франция.