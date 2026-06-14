Зенитовец Дуглас Сантос – лучший игрок Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко

Дуглас Сантос, защитник «Зенита» и сборной Бразилии, стал лучшим бразильским игроком матча с Марокко по версии статистического портала Flashscore.
Flashscore оценил игру капитана «Зенита» в 7,3 балла. Сантос оказался единственным бразильцем, чья оценка превысила 7 баллов. Винисиус Жуниор, автор единственного гола бразильцев, получил 6,9 балла.
Лучшим футболистом всего матча признан вингер сборной Марокко Браим Диас – он оформил результативную передачу и заработал 7,4 балла.
- Встреча первого тура группы C чемпионата мира-2026 завершилась вничью 1:1. Марокко вышло вперед после гола Исмаэля Сайбари, а Винисиус Жуниор ответил точным ударом еще до перерыва.
- После 1-го тура Марокко возглавило группу C, Бразилия расположилась на второй строчке. У обеих команд по одному очку.
- Во 2-м туре 19 июня бразильцы встретятся с Гаити в Филадельфии.
Источник: «Бомбардир»