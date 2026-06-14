Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зенитовец Дуглас Сантос – лучший игрок Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко

Зенитовец Дуглас Сантос – лучший игрок Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко

Сегодня, 10:03
18

Дуглас Сантос, защитник «Зенита» и сборной Бразилии, стал лучшим бразильским игроком матча с Марокко по версии статистического портала Flashscore.

Flashscore оценил игру капитана «Зенита» в 7,3 балла. Сантос оказался единственным бразильцем, чья оценка превысила 7 баллов. Винисиус Жуниор, автор единственного гола бразильцев, получил 6,9 балла.

Лучшим футболистом всего матча признан вингер сборной Марокко Браим Диас – он оформил результативную передачу и заработал 7,4 балла.

  • Встреча первого тура группы C чемпионата мира-2026 завершилась вничью 1:1. Марокко вышло вперед после гола Исмаэля Сайбари, а Винисиус Жуниор ответил точным ударом еще до перерыва.
  • После 1-го тура Марокко возглавило группу C, Бразилия расположилась на второй строчке. У обеих команд по одному очку.
  • Во 2-м туре 19 июня бразильцы встретятся с Гаити в Филадельфии.

Еще по теме:
Анчелотти назвали «посмешищем» после ничьей Бразилии с Марокко на ЧМ-2026 1
Винисиус определил, что помешало Бразилии победить Марокко на ЧМ-2026 1
В Бразилии оценили игру зенитовца Дугласа Сантоса против Марокко 2
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Дуглас Сантос
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1781423003
Рад за соотечественника)
Ответить
IVANRUS777
1781423558
Через его фланг забит гол в ворота Бразилии. Какой он лучший? Да и публиковать рейтинг с флешскор это смешно.
Ответить
Semenycch
1781423658
Где были глаза тренеров сборной Бразилии, когда Сантос был на пике карьеры?
Ответить
Давид59
1781425189
Вообще -то Дуглас сегодня не в лучших кондициях. Раньше делал рывки слева. Сегодня он ни в Зените, ни в сборной об этом даже не помышляет. Не те кондиции. Тем более странно,что именно сейчас его пригласили в сборную.
Ответить
рылы
1781425514
не забываем, что это единственный гражданин россии на турнире)
Ответить
Антрацитовый волхв
1781425940
И где эта Бразилия, которая выиграет ЧМ?
Ответить
Дубина
1781427465
Никакая Бразилия! Что говорить дальше если вызывают два цыгана с аль-бзянита?? Когда такое было что бы Бразильцы вызывали игроков в сборную с РПЛ?? Все печально у них.. Максимум выход из группы а дольше сразу вылет!!
Ответить
ziborock
1781427643
Газпром и тут внес (или занес) лепту!🤣
Ответить
ScarlettOgusania
1781428255
судя по количеству удачного дриблинга, в чём всегда были сильны бразильцы - Винисиус, Кунья, Тиаго, Рафинья и Энрике (5 игроков!!!) совершили всего 1 удачную обводку, и после этого ожидалась победа над лучшей командой Африки..?🤣 зато про действия Сантоса медиа-газпрёма будут на уши лапшу вешать сколько процентов точных пасов он сделал за матч, срамота..!🤣 10 игроков основного состава из 26 в возрасте старше 30 лет, самая "старая" команда на ЧМ-26...🤬
Ответить
Цугундeр
1781431638
Дуглас Сантос против Марокко: - весь матч на поле - 1 пас под удар - 53/62 точные передачи (третий в матче) - 7/9 выигранные единоборства (второй в Бразилии) - 7 отборов (лучший в матче и лучший на ЧМ-2026) -12 передач между линиями (лучший в матче) Мурат Якин почти просрал катарским зулусам..
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
15
«Балтика» покупает защитника «Оренбурга»
16:45
1
Назначен судья на дебютный матч Узбекистана на ЧМ
16:27
Игрок «Балтики» – об эмоциональности Талалаева: «Было бы неприятно, если бы знал его один день»
16:09
1
Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008
15:51
1
Мостовой прокомментировал игру зенитовца Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026
15:33
3
ВидеоСпартаковец Угальде женился
15:18
5
ФотоСафонов сыграл свадьбу
15:11
10
Подробности ограбления сборной Англии на ЧМ-2026
14:25
3
Игрок «Зенита» стал лидером ЧМ-2026 по важному показателю
14:01
13
Все новости
Все новости
Мостовой прокомментировал игру зенитовца Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026
15:33
3
Коэффициенты букмекеров на матч: Бельгия – Египет 15 июня 2026 года
15:31
Коэффициенты букмекеров на матч: Испания – Кабо-Верде 15 июня 2026 года
15:30
Коэффициенты букмекеров на матч: Швеция – Тунис 15 июня 2026 года
15:27
Коэффициенты букмекеров на матч: Кот-д’Ивуар – Эквадор 15 июня 2026 года
15:19
В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса в дебютном матче на ЧМ
14:52
Установлено, что на ЧМ-2026 играют, как в РПЛ
14:44
3
Подробности ограбления сборной Англии на ЧМ-2026
14:25
3
Игрок «Зенита» стал лидером ЧМ-2026 по важному показателю
14:01
13
Униженный США судья из Сомали получит всю зарплату за ЧМ-2026
13:45
9
Ожидания Пименова от Узбекистана на ЧМ-2026
13:20
Зенитовец Дуглас Сантос прокомментировал дебют на ЧМ
13:12
Адвокат в матче с Германией установит рекорд чемпионата мира
12:55
6
78-летний Адвокат высказался о предстоящем матче Кюрасао против Германии
12:51
ВидеоНа ЧМ-2026 почтили память российского игрока
12:29
1
ФотоСимволическая сборная из самых дорогих игроков ЧМ-2026
12:12
ФотоФанатки сборной Португалии восхитили зрителей своей грудью
11:59
19
ФотоСимволическая сборная из самых дорогих игроков, пропускающих ЧМ-2026
11:53
1
Шотландец прошел в юбке 5600 километров по пути на матч ЧМ-2026 против Гаити
11:38
Список рекордсменов ЧМ по количеству матчей – есть 4 участника ЧМ-2026
11:27
1
Список матчей ЧМ-2026, которые россияне не увидят бесплатно
11:06
6
Нагучев переживает, что футбол из-за ФИФА окажется «в жопе»
10:48
8
Определен главный «нытик» мирового футбола
10:42
1
Названа слабейшая команда ЧМ-2026
10:34
12
Андронов допустил, что Россия проиграла бы на ЧМ-2026 Гаити и Катару
10:27
4
Зенитовец Дуглас Сантос – лучший игрок Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко
10:03
18
Где смотреть матч Бельгия – Египет: во сколько прямая трансляция 15 июня 2026
09:53
Где смотреть матч Испания – Кабо-Верде: во сколько прямая трансляция 15 июня 2026
09:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 