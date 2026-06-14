Зенитовец Дуглас Сантос – лучший игрок Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко

Дуглас Сантос, защитник «Зенита» и сборной Бразилии, стал лучшим бразильским игроком матча с Марокко по версии статистического портала Flashscore.

Flashscore оценил игру капитана «Зенита» в 7,3 балла. Сантос оказался единственным бразильцем, чья оценка превысила 7 баллов. Винисиус Жуниор, автор единственного гола бразильцев, получил 6,9 балла.

Лучшим футболистом всего матча признан вингер сборной Марокко Браим Диас – он оформил результативную передачу и заработал 7,4 балла.