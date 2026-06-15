ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)

Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2026. Команды забили четыре гола во втором тайме.
Японцы спаслись на 88-й минуте. Гол забил Даичи Камада.
У Нидерландов дубль оформил Райан Гравенберх.
Две другие команды группы – Швеция и Тунис – сыграют утром по московскому времени.
У Нидерландов одна победа в последних четырех матчах. У Японии восемь матчей подряд без поражений.
Японцы не смогли нанести реванш за поражение на ЧМ-2010, когда они уступили со счетом 0:1.
Чемпионат мира. Группа F. 1 тур
Нидерланды - Япония - 2:2 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - В. ван Дейк, 51; 1:1 - К. Накамура, 57; 2:1 - К. Саммервил, 64; 2:2 - Д. Камада, 89.
Источник: «Бомбардир»