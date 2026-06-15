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ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)

Сегодня, 00:55
4

Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2026. Команды забили четыре гола во втором тайме.

Японцы спаслись на 88-й минуте. Гол забил Даичи Камада.

У Нидерландов дубль оформил Райан Гравенберх.

Две другие команды группы – Швеция и Тунис – сыграют утром по московскому времени.

У Нидерландов одна победа в последних четырех матчах. У Японии восемь матчей подряд без поражений.

Японцы не смогли нанести реванш за поражение на ЧМ-2010, когда они уступили со счетом 0:1.

Чемпионат мира. Группа F. 1 тур
Нидерланды - Япония - 2:2 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - В. ван Дейк, 51; 1:1 - К. Накамура, 57; 2:1 - К. Саммервил, 64; 2:2 - Д. Камада, 89.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Нидерланды. Эредивизие Япония Нидерланды
Комментарии (5)
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Император 1
1781474280
Думал, что Япония выиграет, но хоть не проиграли.
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Snek
1781474331
Молодцы японцы, дали бой этой сборной Эфиопии
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Антрацитовый волхв
1781474949
Допинг.
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рылы
1781475375
"У Нидерландов дубль оформил Райан Гравенберх." вам в редакцию промес посылку прислал, что ли, раз такую ересь пишете? кстати, этот микро-зулус голландский саммервил, размером с аршавина, вылетел в чемпионшип в вест хэмом, а куман его зачем-то всё равно взял на чм. и не прогадал, раз гол забил.
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evgevg13
1781488016
Молодцы япошки
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