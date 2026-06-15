ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)

Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2026. Команды забили четыре гола во втором тайме.

Японцы спаслись на 88-й минуте. Гол забил Даичи Камада.

У Нидерландов дубль оформил Райан Гравенберх.

Две другие команды группы – Швеция и Тунис – сыграют утром по московскому времени.

У Нидерландов одна победа в последних четырех матчах. У Японии восемь матчей подряд без поражений.

Японцы не смогли нанести реванш за поражение на ЧМ-2010, когда они уступили со счетом 0:1.