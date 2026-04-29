Ловчев: «Дайте Карседо время и купите игроков»

Сегодня, 17:06
11

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев призвал руководство клуба довериться главному тренеру Хуану Карлосу Карседо.

«Тренеру, которого ты берешь, нужно давать время для того, чтобы он смог реализовать свои идеи. За два‑три месяца он ничего не сделает. Доверьтесь этому тренеру. Нападение хорошее, нужно немного укрепить оборону и «Спартак» будет биться за призовые места. Даже сейчас видно, что Карседо ко двору приходится, дайте ему время и купите игроков», – сказал Ловчев.

  • Карседо возглавляет «Спартак» с 5 января.
  • Под его руководством красно-белые одержали 7 побед при 2 ничьих и 3 поражениях.

Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Ловчев Евгений
Комментарии (11)
Император 1
1777471904
Чтобы бороться за чемпионство нужно хорошого вратаря купить и защиту усилить
TOMSON
1777472584
Ну вот опять началось поехало. Осенью спад поймают и опять об увольнении заговорят?
Чермындыр
1777472959
Чую к НГ Ловчев с пеной у рта будет горлопанить в эфире Матча, что Карседо - это овно, а не тренер
Чермындыр
1777472993
Наша песня хороша, начинай сначала
Бумбраш
1777473116
Чтобы купить что то ненужное,надо продать что то ненужное
АК 68
1777473363
А разве ему не дают время поработать, к чему такие разговоры, а игроков летом купят, дальше посмотрим.
Цугундeр
1777474422
))) Старая песня о Главном(тренере).. Дайте ему время, дайте ему всё и он "вдоль ночных дорог" опять приведёт вас в розовую жопу десятого места... Возьмёт Кубок- тогда и провозглашайте...)
swot1205
1777475733
офигеть...Ловчеву кто-то понравился...браво
Юбиляр
1777477513
Даже если не возьмет - время по любому дать надо - не так плохи наши дела, чтобы в спешном порядке опять начинать тренерскую чехарду, ну и есть очень слабые позиции в составе! Так что по большому счету Ловчев прав, другой вопрос, что "Америку (действительно) не открыл" !...
rash1959
1777478211
Что то мне становится страшновато за будущее Карседо с Спартаке. Так много хвалебных песен о нёи, причём совершенно от разных источников. Надо бы пресс службе отгородить ГТ от СМИшников. И ещё интеренет ему перекрыть, чтобы не смог о себе читать.
