Ловчев: «Дайте Карседо время и купите игроков»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев призвал руководство клуба довериться главному тренеру Хуану Карлосу Карседо.

«Тренеру, которого ты берешь, нужно давать время для того, чтобы он смог реализовать свои идеи. За два‑три месяца он ничего не сделает. Доверьтесь этому тренеру. Нападение хорошее, нужно немного укрепить оборону и «Спартак» будет биться за призовые места. Даже сейчас видно, что Карседо ко двору приходится, дайте ему время и купите игроков», – сказал Ловчев.