Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы

Вчера, 19:58
9

Бывший вратарь «Спартака» Сослан Джанаев оценил выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей Сафонов – 100 процентов один из лучших вратарей в Европе на данный момент. Думаю, прямо сейчас он входит в топ-3 лучших голкиперов в Европе. Отличный сезон проводит, желаю ему только удачи», – сказал Джанаев.

  • 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 21 матч за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 10 игр на ноль.
  • 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
  • «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.

Еще по теме:
Только у двух футболистов «ПСЖ» оценки за игру с «Нантом» выше, чем у Сафонова 2
Экс-вратарь сборной Франции сказал, кто лучше – Сафонов или Шевалье 4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Нант»
Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Джанаев Сослан Сафонов Матвей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чугунный скороход
1777050904
Интересные заголовки у бомбы... Интрига на интриге.
Ответить
Fеnix
1777052541
Бомба а почему вы не пишите что бывший вратарь команды "Газмяс" Гатальский в своем топе поставил Сафонова на первое место, и вообще выбрал лучшим вратарем мира 20-го и 21 -го веков ? Гы гы
Ответить
Император Бомжей
1777054911
Сафонов даже в топ 10 не входит))
Ответить
oyabun
1777055117
"Россиянина включили..." - подумал и сказал Джанаев. Занавес! Главный эксперт и авторитет по вратарям Европы. Да что там Европы! Мира! Галактики Тау!!
Ответить
Snek
1777056128
Я подумал там рейтинг составили, а там "бабушка внука похвалила"
Ответить
Hector вернулся
1777056696
Ну вот и авторитетное мнение главного криворукого косячника и банщика( и зятя одновременно) полевого командира подоспело. Спасибо за упущенное чемпионство Спартака! Лучше расскажи сколько тогда тебе хаспром отвалил бабла?
Ответить
Я не PобоT
1777063850
hh
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 