Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы

Бывший вратарь «Спартака» Сослан Джанаев оценил выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Матвей Сафонов – 100 процентов один из лучших вратарей в Европе на данный момент. Думаю, прямо сейчас он входит в топ-3 лучших голкиперов в Европе. Отличный сезон проводит, желаю ему только удачи», – сказал Джанаев.
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 21 матч за «ПСЖ», пропустил 20 голов, провел 10 игр на ноль.
- 24-летний Люка Шевалье, конкурент Сафонова по позиции, в этом сезоне сыграл за парижан в 26 встречах, пропустил 28 голов, провел 10 «сухих» матчей.
- «ПСЖ» претендует на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Команда выиграла турнир в прошлом сезоне.
