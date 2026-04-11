Мостовой отреагировал на желание «ПСЖ» купить еще одного россиянина

Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Если к Батракову есть интерес от «ПСЖ», надо брать чемоданы в руки и уезжать. Я то же самое говорил, когда пошел интерес к Головину от «Монако». Многие кричали, что делать в этих клубах, а он уже больше восьми лет играет и является одним из лучших футболистов.

Если у Батракова есть возможность уехать, надо ей пользоваться. Да, есть пример Захаряна, который постоянно с травмами. Никто не гарантирует, что всe получится.

В «ПСЖ» есть тот же Сафонов, который там уже играет. Партнеры всегда помогут с адаптацией», – сказал Мостовой.