  • Мостовой отреагировал на желание «ПСЖ» купить еще одного россиянина

Мостовой отреагировал на желание «ПСЖ» купить еще одного россиянина

11 апреля, 09:58
6

Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Если к Батракову есть интерес от «ПСЖ», надо брать чемоданы в руки и уезжать. Я то же самое говорил, когда пошел интерес к Головину от «Монако». Многие кричали, что делать в этих клубах, а он уже больше восьми лет играет и является одним из лучших футболистов.

Если у Батракова есть возможность уехать, надо ей пользоваться. Да, есть пример Захаряна, который постоянно с травмами. Никто не гарантирует, что всe получится.

В «ПСЖ» есть тот же Сафонов, который там уже играет. Партнеры всегда помогут с адаптацией», – сказал Мостовой.

  • «ПСЖ» запросил визу для российского хавбека.
  • Батраков провeл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах этого сезона, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
  • По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. Дороже россиян нет.

Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Локомотив ПСЖ Батраков Алексей Мостовой Александр
Император Бомжей
1775891177
Ну хз, куда его там ставить?)) Там такие машины играют, что капец, если как игрок ротации..
