Мостовой отреагировал на желание «ПСЖ» купить еще одного россиянина

Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».
«Если к Батракову есть интерес от «ПСЖ», надо брать чемоданы в руки и уезжать. Я то же самое говорил, когда пошел интерес к Головину от «Монако». Многие кричали, что делать в этих клубах, а он уже больше восьми лет играет и является одним из лучших футболистов.
Если у Батракова есть возможность уехать, надо ей пользоваться. Да, есть пример Захаряна, который постоянно с травмами. Никто не гарантирует, что всe получится.
В «ПСЖ» есть тот же Сафонов, который там уже играет. Партнеры всегда помогут с адаптацией», – сказал Мостовой.
- «ПСЖ» запросил визу для российского хавбека.
- Батраков провeл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах этого сезона, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
- По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. Дороже россиян нет.
Источник: Metaratings