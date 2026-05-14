Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями после выигранного матча с «Лансом».

Парижане победили со счетом 2:0 и досрочно стали чемпионами.

Сафонова признали лучшим игроком золотого матча.

В его активе 12 сухих игр из 25 в сезоне-2025/26.

«Вчера был мощный вечер.

Матч против ближайшего конкурента, где было много борьбы, моментов и эмоций.

Итог: победа, «сухой» матч и статуэтка игрока матча. Вдвойне приятно, что именно этой победой мы оформили чемпионство в Лиге 1.

Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только больше.

Но сезон для нас ещe не закончен. Впереди дерби против ФК Париж, а затем подготовка и сам финал Лиги чемпионов.

Сегодня порадуемся этому успеху, а уже завтра – полный фокус на оставшиеся матчи», – написал Сафонов.