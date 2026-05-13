«ПСЖ» готовит третий по стоимости трансфер в истории футбола

«ПСЖ» ведет переговоры о покупке нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
Парижский клуб готов заплатить за него более 150 миллионов евро.
В случае реализации сделки она станет третьей по стоимости в истории футбола.
Больше за игроков платили только дважды – 180 миллионов за Килиана Мбаппе и 222 миллиона за Неймара. В обоих случаях покупателем тоже был «ПСЖ».
- Альварес в этом сезоне забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
- Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.
- На аргентинца также претендуют «Барселона» и «Арсенал».
Источник: El Chiringuito TV