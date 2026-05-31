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  • Аршавин объяснил, чего не хватает Сафонову до величия Акинфеева

Аршавин объяснил, чего не хватает Сафонову до величия Акинфеева

31 мая, 14:15
15

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов еще не дошел до величия Игоря Акинфеева.

«Слишком большой бэкграунд у Акинфеева. И он хорошо играл в тех турнирах, где Россия была в порядке, и был одним из главных героев этого. Пока, я считаю, Сафонову объeма не хватает. Третий, четвeртый кубок если возьмeт, ещe что-то.

Может, я не знаю, в Англии он будет играть, там станет лучшим вратарeм мира по версии чего-нибудь. Может быть, если он ещe также 10-15 лет проведeт в Европе и у него будут из достижений эти две Лиги чемпионов, то этого, возможно, будет достаточно, чтобы перебить Акинфеева», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.

  • «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
  • В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА ПСЖ Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Сафонов Матвей
Комментарии (15)
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Император Бомжей
1780228481
Сказочный..
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1780228686
Акинфеев, в командах, которые добивались успеха - ЦСКА в Кубке Уефа, чемпионские сезоны в РПЛ, сборная России на Евро2008 и ЧМ2018, был ключевым игроком. А Сафонов пришёл в сложившуюся топовую команду, и просто неплохо влился в неё, не более, никто не скажет, что он важнейший игрок ПСЖ. По сути, только один сезон в основе у него.
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Hector вернулся
1780229455
В чем величие конифея?
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FCSpartakM
1780231307
господи, что он несет. Тип у Корифея больше просеров в группах на крупных турнирах? Ясен пень, что Корифей более значимый вратарь, но формировать мысль тоже надо правильно
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ziborock
1780232194
А в чем величие то Игоряна?! В том что он в Лиге Чемпионов пропускал мячи в 43 матчах подряд?! 11 лет эта серия длилась!😂 С 2006 ПО 2017, пока греческий АЕК в соперники не попался. Или величие в 25-и трофеях (преимущественно кубках и суперкубках)?! Так у Ерохина их 18 (трофеев), он тоже "великий"?! Да все трофеи Ихаря меркнут на фоне одного кубка ЛЧ!!! А у Сафонова их ДВА!!!
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slavа0508
1780232270
Да Мотя не такой такой уж супер воротник. попал в нужную команду . вот всё ... Краснодар что то он не смог вытянуть в чемпионы ...
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Дубина
1780233620
Белочный! Как был дурачком так им и остался)) Сказано блоха.
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Garrincha58
1780237920
кто ты такой вообще обсуждать кто велик кто нет балабол с матч тв
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Psih86
1780331848
Величие Акинфеева, величие Акинфеева, да какое ещё величие? Обычный хороший средний голкипер, который долгое время играет за один клуб, всё....
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Бумбраш
1780333396
Дура чипсанутая.а нужно ли Мэтью величие дырофея? Сначала об этом подумай.сафонов это сафонов,а акинфеев это акинфеев..чипсоеда в кабаки бухого не пускали,это тоже бэкграунд
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