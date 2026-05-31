Аршавин объяснил, чего не хватает Сафонову до величия Акинфеева

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов еще не дошел до величия Игоря Акинфеева.

«Слишком большой бэкграунд у Акинфеева. И он хорошо играл в тех турнирах, где Россия была в порядке, и был одним из главных героев этого. Пока, я считаю, Сафонову объeма не хватает. Третий, четвeртый кубок если возьмeт, ещe что-то.

Может, я не знаю, в Англии он будет играть, там станет лучшим вратарeм мира по версии чего-нибудь. Может быть, если он ещe также 10-15 лет проведeт в Европе и у него будут из достижений эти две Лиги чемпионов, то этого, возможно, будет достаточно, чтобы перебить Акинфеева», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.