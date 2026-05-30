Стало известно отношение Сафонова к тому, что его называют Мотей

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выразил отношение к тому, что его в России называют Мотей.
«Кстати, держите инсайд: узнал на днях, что Сафонов абсолютно нормально относится к тому, что его называют Мотей», – сообщил автор Спортса Глеб Чернявский.
- Решающий матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
- За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
- Матч начнется в 19:00 мск.
