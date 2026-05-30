  • Игрок с 82 матчами за Англию задержан за езду под наркотиками

Игрок с 82 матчами за Англию задержан за езду под наркотиками

Вчера, 16:53
2

Рахим Стерлинг, нападающий «Фейеноорда», задержан полицией по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Инцидент произошeл в четверг, 28 мая, на шоссе в графстве Хэмпшир. По информации источника, 31-летний футболист не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Правоохранители подозревают англичанина не только в вождении в состоянии опьянения, но и в хранении запрещенных веществ. Пройти медицинское освидетельствование игрок отказался. После задержания Стерлинга отпустили под залог – расследование продолжается.

  • Вингер присоединился к нидерландскому клубу в феврале 2026 года.
  • Его трудовой договор с «Фейеноордом» действует до конца июня.
  • За роттердамскую команду Стерлинг успел сыграть восемь матчей, в которых отдал один голевой пас.

Источник: The Sun
Нидерланды. Эредивизие Англия. Премьер-лига Фейеноорд Стерлинг Рахим
Прокс
1780150823
Наверное Квинси отпустили!!!
Ответить
Hector вернулся
1780177357
Бабло шейхов испортило карьеру, когда ушёл из Ливерпулю.
Ответить
