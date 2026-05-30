Игрок с 82 матчами за Англию задержан за езду под наркотиками

Рахим Стерлинг, нападающий «Фейеноорда», задержан полицией по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Инцидент произошeл в четверг, 28 мая, на шоссе в графстве Хэмпшир. По информации источника, 31-летний футболист не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Правоохранители подозревают англичанина не только в вождении в состоянии опьянения, но и в хранении запрещенных веществ. Пройти медицинское освидетельствование игрок отказался. После задержания Стерлинга отпустили под залог – расследование продолжается.