Рахим Стерлинг, нападающий «Фейеноорда», задержан полицией по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.
Инцидент произошeл в четверг, 28 мая, на шоссе в графстве Хэмпшир. По информации источника, 31-летний футболист не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
Правоохранители подозревают англичанина не только в вождении в состоянии опьянения, но и в хранении запрещенных веществ. Пройти медицинское освидетельствование игрок отказался. После задержания Стерлинга отпустили под залог – расследование продолжается.
- Вингер присоединился к нидерландскому клубу в феврале 2026 года.
- Его трудовой договор с «Фейеноордом» действует до конца июня.
- За роттердамскую команду Стерлинг успел сыграть восемь матчей, в которых отдал один голевой пас.
Источник: The Sun