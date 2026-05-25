«Аякс» избежал первого пропуска еврокубков за 36 лет

«Аякс» выиграл плей-офф чемпионата Нидерландов за право выступить в Лиге конференций.

В финале амстердамцы сыграли вничью с «Утрехтом» 1:1, обменявшись голами в дополнительное время. В серии пенальти «Аякс» взял верх со счетом 4:3.

Амстердамцы провели решающий матч в Волендаме, поскольку их домашняя арена была занята из-за концерта Гарри Стайлза.

Таким образом, «Аякс» квалифицировался во 2-й отборочный клуб Лиги конференций.

Амстердамцы в последний раз пропускали еврокубки 36 лет назад в сезоне-1990/91 и только потому, что клуб был дисквалифицирован УЕФА за поведение болельщиков. Это был единственный пропуск «Аяксом» сезона еврокубков за последние 60 лет с учетом выступлений в неофициальном Кубке ярмарок.