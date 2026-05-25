Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аякс» избежал первого пропуска еврокубков за 36 лет

Сегодня, 12:29

«Аякс» выиграл плей-офф чемпионата Нидерландов за право выступить в Лиге конференций.

В финале амстердамцы сыграли вничью с «Утрехтом» 1:1, обменявшись голами в дополнительное время. В серии пенальти «Аякс» взял верх со счетом 4:3.

Амстердамцы провели решающий матч в Волендаме, поскольку их домашняя арена была занята из-за концерта Гарри Стайлза.

Таким образом, «Аякс» квалифицировался во 2-й отборочный клуб Лиги конференций.

Амстердамцы в последний раз пропускали еврокубки 36 лет назад в сезоне-1990/91 и только потому, что клуб был дисквалифицирован УЕФА за поведение болельщиков. Это был единственный пропуск «Аяксом» сезона еврокубков за последние 60 лет с учетом выступлений в неофициальном Кубке ярмарок.

Нидерланды. Эредивизие. Финал
Аякс - Утрехт - 1:1 (0:0, 0:0, 1:1, по пенальти 4:3)
Голы: 1:0 - Д. Классен, 96; 1:1 - Д. Захиэль, 106.
Таблица турнира

Еще по теме:
В седьмой лиге Европы могут переиграть 133 матча 6
Стал известен чемпион Нидерландов 6
78-летний Адвокат нашел новую работу 3
Источник: «Бомбардир»
Нидерланды. Эредивизие Утрехт Аякс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков «Реала» в заявке на ЧМ-2026
14:28
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
14:15
6
ФотоСтало известно, когда «Спартак» получит новый кубок за 10 миллионов, взамен разбитого
13:58
6
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
13:53
1
Аршавин оценил работу Артеты в «Арсенале»
13:26
Отец Боселли ответил критикам своего сына
13:12
4
Бубнов – о разбитом «Спартаком» кубке: «Значит, незаслуженно выиграли»
12:58
11
Российский игрок может перейти в французский клуб
12:03
1
Определен фаворит за право принять Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»
11:51
12
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
11:39
2
Все новости
Все новости
«Аякс» избежал первого пропуска еврокубков за 36 лет
12:29
В седьмой лиге Европы могут переиграть 133 матча
30 апреля
6
Стал известен чемпион Нидерландов
6 апреля
6
78-летний Адвокат нашел новую работу
18 марта
3
Промес признался в совершении преступления
17 марта
26
В Нидерландах назначили даты судебных слушаний по делу Промеса
13 марта
3
Зинченко выступил с эмоциональным заявлением после тяжeлой травмы
17 февраля
1
Зинченко выбыл до конца сезона, сыграв за «Аякс» 20 минут после перехода
16 февраля
7
Зинченко может выбыть на год
16 февраля
5
Зинченко получил травму на 6-й минуте дебютного матча в основе «Аякса»
15 февраля
5
Стерлинг выбрал новый клуб – он впервые будет выступать за пределами Англии
12 февраля
Зинченко объяснил, почему перешел в «Аякс»
3 февраля
2
Раскрыта стоимость трансфера Зинченко в «Аякс»
30 января
1
«Аякс» изменил условия перехода Зинченко
20 января
Фабрицио Романо назвал следующий клуб Зинченко
19 января
4
Ван Бастен оставил работу ради тяжелобольной жены
17 января
2
Ван Нистелрой нашел новую работу
16 января
1
ФотоИбрагимович перешел в «Аякс»
14 января
1
Подробности трансфера Ибрагимовича в «Аякс»
11 января
Ибрагимович приближается к трансферу в «Аякс»
10 января
5
Тен Хаг нашел новую работу
7 января
2
Известно новое место работы Кройфа
2025.12.29 14:27
ВидеоВан дер Сар искупался в Северном море
2025.12.21 23:37
2
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
2025.12.18 20:20
1
Фото«Аякс» бесплатно подписал экс-игрока «Арсенала»
2025.12.16 18:43
1
ВидеоРоббен начал карьеру в другом виде спорта
2025.11.17 11:32
1
Экс-спартаковец оформил хет-трик за ПСВ
2025.11.09 23:55
3
«Аякс» объявил об увольнении главного тренера
2025.11.06 19:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 